​​​​ فنانة تشكيلية تدعم الوسائل التعليمية في ديالى

2023-12-11 14:44:01 - المصدر: واع

ديالى – واع- ثائر هاديدعمت الفنانة التشكيلية بنين الزاملي من مدينة بعقوبة بمحافظة ديالى، في رسوماتها الوسائل التعليمية التي تسهم بتبسيط المواضيع العلمية للتلاميذ.وقالت الزاملي لوكالة الأنباء العراقية (واع): "لدي موهبة في الرسم منذ الصغر وأنا الآن معلمة تربية فنية في إحدى مدارس بعقوبة، وطورت موهبتي لتكون إبداعاً في الفن التشكيلي والأعمال اليدوية والوسائل التعليمية"، مبينة "أنني أفضل المدرسة الكلاسيكية في أعمالي التشكيلية وخصصت إدارة المدرسة مرسماً خاصاً لي، حيث يضم المرسم عدداً من أعمالي الفنية، وشاركت خلال مسيرتي الفنية في العديد من المعارض وتستهويني في لوحاتي، البغداديات".فيما أوضحت مديرة المدرسة ابتسام إبراهيم، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، "أننا دعمنا بنين الزاملي ليكون لها مرسم خاص بها ووضعت فيه أعمالها الفنية، حيث قامت برسم وسائل تعليمية كان لها تأثير بشكل كبير في التلاميذ بالارتقاء في العملية التعليمية وكانت واضحة ومفهومة لجميع التلاميذ وهي متنوعة من حيث أعمالها الفنية التي تشرح الوسائل التعليمية للمناهج الدراسية".