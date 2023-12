اجراءات الاقتراع محور ندوة عقدتها مفوضية الانتخابات في الجامعة العراقية

2023-12-11 14:50:03 - المصدر: مفوضية الانتخابات

تواصل دائرة الإعلام والاتصال الجماهيري/ شعبة العلاقات الانتخابية وبالتعاون مع شعبة الإجراءات والتدريب في دائرة العمليات ندواتها التثقيفية في الجامعات العراقية حيث عقدت اليوم الاثنين في 12 كانون الاول2023 ندوة تثقيفية في كلية الاعلام الجامعة العراقية بحضور عميد واساتذة وطلبة الكلية. ووضحت الندوة محاور عديدة ضمت الآليات المتبعة في إجراءات الاقتراع من قبل المفوضية والناخبين

