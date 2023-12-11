شنيشل: بطولة دبي محطة تحضيرية مهمة وإصابة أوراها تقلقنا

2023-12-11 15:00:16 - المصدر: واع

بغداد – واع – إحسان المرسومي

من المؤل ان يشارك منتخبنا الاولمبي في بطولة دبي الدولية الودية بكرة القدم التي تضيفها الامارات خلال كانون الثاني من العام المقبل .

وقال شنيشل، لوكالة الأنباء العراقية ( واع ) اليوم الاثنين: إن " هناك مفاتحات أولية لمشاركة منتخبنا في بطولة دولية ودية للمنتخبات الأولمبية تحت 23 عاماً في دبي بمشاركة منتخبات آسيوية وأفريقية وأوروبية " ، مشيراً الى أن " هذه البطولة تعد فرصة مهمة للمنتخب لوضع اللمسات الأخيرة قبل الولوج في نهائيات آسيا التي تضيفها قطر خلال نيسان من العام المقبل ".

وأضاف شنيشل " سنستغل فترة التوقف لنهائيات بطولة آسيا للمنتخبات ، من أجل تجمع لاعبي الأولمبي في معسكر داخلي أو خارجي مع إمكانية تهيئة مباراة ودية وحسب التنسيق مع اتحاد اللعبة ، لافتاً الى أهمية مواصلة التدريبات وعدم التوقف ، بعد أن وصلنا الى مرحلة متقدمة من التحضيرات ، فضلاً عن أن هذا التجمع هو ما قبل الأخير قبل انطلاق المنافسات الآسيوية ، بيد أن توقف واحد فقط يفصلنا عن البطولة خلال آذار من العام المقبل ".

وتابع " لدينا تواصل مع اللاعبين المحترفين بشأن استدعائهم خلال التوقف أثناء بطولة آسيا ، وسيتواجد معنا خلال هذه الفترة المحترفين يوسف الإمام وآدم طالب ، بينما أبلغنا محترفينا الآخرين وعوائلهم بضرورة مفاتحة أنديتهم الأوروبية من أجل استحصال موافقة المشاركة في نهائيات آسيا الأولمبية ، كون توقيت البطولة يجري خارج أيام ( فيفا دَي )".

وبشأن دعوة عدد من لاعبي المنتخب الوطني للاتحاق في صفوف الأولمبي، أكد شنيشل أن "جميع لاعبي المنتخب الأولمبي متاحون للوطني باعتبارها مهمة وطنية ولا يمكن الاستهانة بها ، ولكن في نفس الوقت لدينا لاعبون تواجدوا أصلاً مع الأولمبي وسيعودون لصفوفه بعد انتهاء مهمتهم في بطولة آسيا وهما علي جاسم ومصطفى سعدون ، وبالنسبة للآخرين ، فالجهاز الفني لا يتعامل مع مزاجيات اللاعبين ، إذ سبق وأن قدمت دعوة لعدد من اللاعبين إلا أنهم فضلوا تمثيل المنتخب الوطني على الأولمبي ".

وعن إمكانية مشاركة المحترف في كوينز بارك رينجرز ألكسندر أوراها ، استطرد شنيشل :"نحن متواصلون مع اللاعب الذي يعد من أبرز المحترفين ، ونتابع إصابته التي تحتاج ما بين 80 الى 100 يوم، ويبقى أمر استدعائه للبطولة حسب وضعه الفني ومدى إمكانية شفائه من الإصابة البالغة التي تعرض لها".