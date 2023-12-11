مواجهات الجولة الثالثة في الدوري العراقي الممتاز

2023-12-11 15:08:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تقام يوم الجمعة المقبل، خمس مواجهات ضمن الجولة الثالثة من مُنافساتِ الدوري العراقيّ الممتاز للموسم 2023 - 2024.

وستقام خمس مباريات، عند الساعة الثانية بعد ظهر الجمعة، حيث يواجه الناصرية ميسان والاتصالات فريق الحسين وفريق سامراء يواجه الشرقاط والفهد مصافي الجنوب وفريق بيشمركة فريق الكرمة.

أما يوم السبت، الساعة الثانية بعد الظهر حيث يواجه فريق الجولان الديوانية، وفريق الصناعة يواجه غاز الشمال، فيما يتواجه فريقا الصناعات الكهربائية والكوفة وفريقا ديالى والكوفة، ويواجه فريق الرمادي فريق المصافي.