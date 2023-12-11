بغداد والاقليم يبحثان الاستعدادات الخاصة باجراء التعداد العام للسكان

2023-12-11 15:10:02 - المصدر: الفرات نيوز

نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط ، يستقبل وزير التخطيط في حكومة اقليم كردستان، ويبحثان الاجراءات والاستعدادات الخاصة باجراء التعداد العام للسكان

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استقبل السيد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، الاستاذ الدكتور محمد علي تميم، اليوم، الاثنين، السيد وزير التخطيط، في حكومة اقليم كردستان، الدكتور دارا رشيد محمود، والوفد المرافق له، الذي ضم وكيل الوزير السيد سيروان محمد محي الدين، رئيس هيأة الاحصاء، وعدد من المعنين في الاقليم.

وجرى خلال اللقاء، بحث الاجراءات والاستعدادات المشتركة، الجارية لاجراء التعداد العام للسكان والمساكن، المزمع تنفيذه في شهر تشرين الثاني من العام المقبل 2024.

واكد الجانبان حرصهما الكبير، والاستعداد الكامل لتنفيذ هذا المشروع التنموي الكبير الذي طال انتظاره، والاتفاق على مواصلة العمل المشترك، لاستكمال جميع المتطلبات والبنى التحتية اللازمة لتنفيذ التعداد.

السيد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، اكد ان التعداد يمثل مشروعا تنمويا مهما، وهو بعيد عن اي جوانب سياسية ، و ذو اولوية اولى ضمن اولويات الحكومة، مشددا على العمل من اجل توفير افضل الظروف لضمان تنفيذ التعداد في وقته المحدد، بعد معالجة جميع المشكلات التي كانت تعرقل تنفيذه في السنوات الماضية.

من جانبه ابدى السيد وزير التخطيط في حكومة اقليم كردستان، ترحيبه بالخطوات والاجراءات التي اتخذتها وزارة التخطيط الاتحادية، مؤكدا الاستعداد الكامل للعمل المشترك، من اجل ضمان نجاح التعداد وفقا للمعايير العالمية.

وحضر اللقاء، السيد وكيل الوزارة للشؤون الفنية الدكتور ماهر حماد جوهان، ورئيس الجهاز المركزي للاحصاء، الدكتور ضياء عواد كاظم، وكبير مستشاري صندوق الامم المتحدة للسكان في العراق الدكتور مهدي العلاق، وعدد من المسؤولين في الوزارة.

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