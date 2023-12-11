المفوضية: القوات الأمنية أحكمت سيطرتها في حماية الدعايات الانتخابية

2023-12-11 15:16:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - نور الزيدي

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، أن فرض العقوبات على المرشحين المستبعدين مسؤولية السلطة القضائية، فيما أشارت إلى أن القوات الأمنية أحكمت سيطرتها في حماية الدعايات الانتخابية.

وقال عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات، الحسن قبس، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مسألة استبعاد بعض المرشحين من الانتخابات، تعود لأسباب تتعلق بالمساءلة والعدالة والنزاهة"، مبيناً أن "موضوع فرض عقوبات على المستبعدين يعود للسلطة القضائية، إذ هي المسؤولة عن النظر بوضعهم القانوني".

وأضاف قبس، أنه "بحسب توجيه رئيس الوزراء، فإن حماية الدعاية الانتخابية الخاصة بالمرشحين تقع على مسؤولية القوات الأمنية الماسكة للأرض"، منوهاً إلى أنه "تم إلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص في أكثر من محافظة بعد قيامهم بأعمال تخريبية بهذا الصدد".

وتابع أن "القوات الأمنية أحكمت سيطرتها ضمن حماية الدعاية الانتخابية للمرشحين ومنع القيام بأعمال تخريبية بحقها".