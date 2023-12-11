2023-12-11 15:32:06 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكد مدرب فريق الزوراء، المصري حسام البدري، اليوم الاثنين، جاهزية الفريق لمواجهة الرفاع البحريني في مباراة يوم غد الثلاثاء، فيما أشار لاعب الفريق حسين فلاح، إلى السعي لتحقيق الفوز ومواصلة تحقيق النتائج الإيجابية.

وقال البدري، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الزوراء والرفاع البحريني، وحضرته وكالة الأنباء العراقية (واع): "جاهزون لمباراة الرفاع، وهدفنا تحقيق الفوز بعيداً عن كل الحسابات".

وأضاف البدري: "ما زالت لدينا فرصة للتأهل، وفي كرة القدم لا يوجد شيء محسوم إلا مع صافرة انتهاء المباراة"، مردفاً بالقول: "نسعى لإسعاد جماهير الزوراء بعد المستوى الجيد الذي قدمناه في المباريات الأخيرة".

بدوره، قال لاعب الزوراء، حسين فلاح، خلال المؤتمر: "بدايتنا لم تكن جيدة في البطولة الآسيوية بسبب مواعيد انطلاق البطولة، ولم يكن هناك وقت كاف للإعداد للبطولة بشكل جيد".

وتابع فلاح: "علينا تحقيق الفوز في مباراة الغد ومواصلة تحقيق النتائج الإيجابية".

وتقام المباراة، غداً الثلاثاء، على أرض ملعب المدينة الرياضية في البصرة، ضمن الجولة السادسة والأخيرة لدوري المجموعات في كأس الاتحاد الآسيوي.