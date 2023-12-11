الصراع بين الفصائل والأمريكان "غير مسيطر عليه": فوضى بغداد ستنتقل إلى المنطقة

2023-12-11 15:48:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أقرّ عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان النائب عامر الفايز، اليوم الاثنين (11 كانون الأول 2023)، بأن بالصراع بين الأمريكان والفصائل المسلحة في العراق غير مسيطر عليه.

وقال الفايز في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" هناك حقيقة تدركها العواصم الاقليمية المجاورة للعراق وحتى الدولية بأن أي فوضى تدب في بغداد لن تبقى في اسوارها وستنتقل الى بقية المنطقة والامثلة كثيرة، والعراق مركز استقرار رئيسي في الشرق الاوسط لذا فأن واشنطن وطهران تدركان هذه الحقيقة، لان اي زعزعة ستنعكس سلبيا على مصالحهما في بغداد بكل الاتجاهات".

واضاف، ان" الصراع بين الفصائل المسلحة وامريكا جاء على خلفية الاحداث المأساوية في غزة وهو قرار لايقتصر بعده في بغداد بل لبنان وسوريا واليمن وهو يتسع مع تطورات الاحداث"، لافتا الى أن "الصراع غير مسيطر عليه وانفجاره وارد جدا خاصة مع تسارع الاحداث في فلسطين وسقوط الاف من الشهداء والجرحى".

وأشار الفايز الى انه "يوما بعد آخر تزداد القناعة بأن الفصائل المسلحة لها قيادة محلية خاصة مع اعتمادها على جهودها في التصنيع وليس هناك ما يثبت وجود دولة معينة بدعمها وفق ما نراه".

وأعلن الجيش الأمريكي في الثاني والعشرين من الشهر الماضي أنه نفذ "ضربات دقيقة" على موقعين في العراق، ردا على هجمات شنتها الفصائل العراقية ضد قواته وقوات التحالف".

وفي واشنطن، أفادت نائبة المتحدث باسم البنتاغون، سابرينا سينغ في وقت سابق، بأن القوات الأمريكية تعرضت لنحو 66 هجوما منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر (32 هجوما في العراق و34 في سوريا).

وقالت إن الهجمات أوقعت على نحو تقريبي 62 جريحا في صفوف عناصر أمريكيين، فيما تبنت معظم تلك الهجمات مجموعة تطلق على نفسها اسم "المقاومة الإسلامية في العراق"، في بيانات على حسابات على تطبيق تلغرام تابعة لفصائل عراقية مسلحة.

ويرتبط ارتفاع وتيرة الهجمات ضد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط بالحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس، التي اندلعت عقب تنفيذ الحركة الإسلامية هجوما مباغتا عبر الحدود انطلاقا من غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، أوقع بحسب السلطات الإسرائيلية نحو 1200 قتيل.