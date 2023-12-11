الأمم المتحدة توقف مساعدات اللاجئين السوريين في كوردستان (صور)

2023-12-11 16:40:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن مسؤول دائرة الهجرة والمهجرين واستجابة الأزمات في محافظة دهوك، بير ديان جعفر، يوم الاثنين، أن منظمة الأمم المتحدة قررت إيقاف المساعدات المقدمة للاجئين السوريين في إقليم كوردستان اعتباراً من العام 2024.

وقال جعفر في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "دور منظمة الأمم المتحدة كان يقتصر على إدارة اللاجئين السوريين في مخيمات محافظة دهوك، وأن المساعدات الإنسانية تقدم من خلال الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان".

وأشار إلى وجود أكثر من 110 ألف لاجئ سوري في دهوك، موزعين على عدة مخيمات في جميع أنحاء المحافظة.

يذكر أن عدداً كبيراً من أهالي المناطق الكوردية داخل سوريا قد فروا بعد اجتياح تنظيم داعش في عام 2014 ونشوب صراعات مسلحة بين الأحزاب والقوى السياسية في مناطق واسعة من سوريا، واستقروا في محافظات إقليم كوردستان.

وتظهر هذه التطورات تحولاً هاماً في توفير المساعدات للاجئين السوريين مع التأكيد على ضرورة توفير آليات جديدة لدعم هؤلاء اللاجئين في ظل التحديات الإنسانية المستمرة.