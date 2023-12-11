2023-12-11 16:50:02 - المصدر: الفرات نيوز

خلية الإعلام الأمني

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تستمر الجهات المختصة في قيادة عمليات بغداد رصد المخالفين للقوانين النافذة، فقد تمكنت قوة مشتركة ضمن قاطع مسؤولية القيادة بالتحديد في منطقة العلاوي من القاء القبض على متهمين اثنين ظهارا في إحدى مقاطع الفيديو وهما يقومان بإطلاق العيارات النارية بشكل عشوائي.

اذ تمت عملية إلقاء القبض بعد استحصال الموافقات القضائية، ومداهمة منزلهما وعثرت على (عتاد bks عدد (٥١ ) اطلاقة

- مخازن مسدس عدد (٣) - اطلاقات مسدس ٩ ملم (٨) - حراب عسكرية عدد (٤) - علبة مسدس عدد - غطاء بدن بندقية - اخمس بندقية حديد - هراوة - كراب مسدس مع العلبة (٢) - اجهزة لاسلكية عدد (٢) - الة قطع (طبر ).

وتم ضبط المواد بمحضر ضبط اصولي وتم تسليم المتهمين والمواد الى مركز الشرطة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

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