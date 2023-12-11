2023-12-11 16:56:46 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد النائب المستقل امير المعموري، اليوم الاثنين (11 كانون الأول 2023)، ان رفض السوداني الشديد لقصف السفارة الامريكية، بسبب معرفة خطورة هذا الامر وتداعياته، لافتاً إلى ان قرارات الدولة ليست وفق الأهواء السياسية والاجندة الخاصة.

وقال المعموري، في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اكد في اكثر من مناسبة بان الدولة هي من تقرر وتتخذ القرارات والخيارات المهمة والحساسة ولا يمكن لأي طرف اخذ دور الدولة بذلك، وهذا امر إيجابي".

وأضاف، انه" يجيب ان تكون قرارات الدولة مبنية على أساس المصلحة العليا وليس وفق الاهواء السياسية والاجندة الخاصة".

ولفت إلى ان "دور الدولة، يجب ان يبقى هو الأعلى على جميع الجهات الأخرى السياسية والمسلحة، كما ان رفض السوداني الشديد لقصف السفارة الامريكية، بسبب معرفة خطورة هذا الامر وخطورة تداعياته على وضع العراق الداخلي والخارجي"، مبيناً "الإدانة للقصف كانت شديدة من قبله ومن قبل قوى الاطار التنسيقي".

وكان رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، أكد الأحد (10 كانون الأول 2023)، أن "الحكومة ستتصدى لأي أفراد أو جماعات تحاول أن تتقمص أو تصادر دور الدولة وقرارها الوطني

وشدد السوداني على بذل الجهود من أجل توفير الأجواء الآمنة لإنجاح انتخابات مجالس المحافظات التي ستُجرى في 18 كانون الأول الجاري، وأن يكون الجميع بمستوى الجهوزية والاستعداد لحفظ الأمن في بغداد والمحافظات، مجدداً التشديد على تأمين الخيارات الحرّة للمنتسبين والمقاتلين المشاركين في التصويت الخاص، وعدم تعريضهم لأي تأثير في خياراتهم الانتخابية.

ويوم السبت (9 كانون الأول 2023)، أمر القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، باستبدال الفوج الرئاسي بفوج الفرقة الخاصة، كما منح القوات الأمنية صلاحيات واسعة للتصدي الفوري لأي عمل يمسّ أمن البعثات الدبلوماسية، فيما وجه بتشكيل فريق عمل مشترك للتحقيق مع المسؤولين الأمنيين عن المنطقة التي حصل فيها الاعتداء على السفارة الأمريكية ببغداد.

وكانت السفارة الامريكية في بغداد، قد أعلنت يوم الجمعة الماضي، تعرضها لهجوم بصاروخين، فيما وجهت دعوة للحكومة العراقية.

وقال مكتب المتحدث الرسمي باسم السفارة الأمريكية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "حوالي الساعة 4:15 من صباح الجمعة، تعرضت السفارة الأمريكية لهجوم بصاروخين"، مبينا انه "لا تزال التقييمات جارية، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات في مجمع السفارة".

واضاف أنه "لغاية اللحظة، لم تتبنَ أي جهة مسؤوليتها عن هذا الهجوم، بينما تدل المؤشرات إلى أن الهجمات نفذتها جماعات موالية لإيران، والتي تنشط بحرية في العراق".

وجددت السفارة الامريكية، بحسب البيان "الدعوة للحكومة العراقية، لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية أفراد ومرافق البعثات الدبلوماسية والشركاء في التحالف الدولي"، مؤكدة "أنها تحتفظ بحق الدفاع عن النفس وحماية موظفيها في أي مكان في العالم".