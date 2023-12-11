2023-12-11 17:00:04 - المصدر: الفرات نيوز

استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، عضو اللجنة المالية في مجلس النواب النائب عدنان عبد خضير الزرفي.

وجرى ،خلال اللقاء، التباحث في سير تنفيذ البرنامج الحكومي، والشؤون والمتعلقات المالية المرتبطة بالموازنة الثلاثية، وكذلك أداء الأجهزة الخدمية والاجتماعية في تقديمها الخدمات للمواطنين ونسب إنجازها في مختلف المجالات.

كما شهد اللقاء تأكيد أهمية التنسيق والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية؛ من أجل المضيّ في البرنامج الحكومي واستكمال نجاحه، وتلبية تطلعات المواطنين في كل محافظات العراق.