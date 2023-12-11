رئيس الجمهورية: لدينا علاقات طيبة مع قبرص.. والرئيس القبرصي: ندعم وحدة وسيادة أراضي العراق
2023-12-11 17:10:02 - المصدر: الفرات نيوز
المؤتمر الصحفي لرئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ونظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس بالقصر الرئاسي في العاصمة نيقوسيا:
الرئيس القبرصي: نؤكد دعمنا لوحدة وسيادة أراضي العراق
الرئيس القبرصي: اتفقنا مع العراق على دعم مواضيع التعليم والثقافة
الرئيس القبرصي: العراق وقبرص يعانيان من التغيرات المناخية
رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد: لدينا علاقات طيبة مع قبرص
رئيس الجمهورية: لدينا إمكانيات استثمارية كبيرة في العراق
رئيس الجمهورية: نؤكد حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية