اخبار العراق الان

الرئيسيةالفرات نيوزعامة › رئيس الجمهورية: لدينا علاقات طيبة مع قبرص.. والرئيس القبرصي: ندعم وحدة وسيادة أراضي العراق

رئيس الجمهورية: لدينا علاقات طيبة مع قبرص.. والرئيس القبرصي: ندعم وحدة وسيادة أراضي العراق

رئيس الجمهورية: لدينا علاقات طيبة مع قبرص.. والرئيس القبرصي: ندعم وحدة وسيادة أراضي العراق
رئيس الجمهورية: لدينا علاقات طيبة مع قبرص.. والرئيس القبرصي: ندعم وحدة وسيادة أراضي العراق
2023-12-11 17:10:02 - المصدر: الفرات نيوز

 المؤتمر الصحفي لرئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ونظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس بالقصر الرئاسي في العاصمة نيقوسيا:


الرئيس القبرصي: نؤكد دعمنا لوحدة وسيادة أراضي العراق

الرئيس القبرصي: اتفقنا مع العراق على دعم مواضيع التعليم والثقافة

الرئيس القبرصي: العراق وقبرص يعانيان من التغيرات المناخية

رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد: لدينا علاقات طيبة مع قبرص

رئيس الجمهورية: لدينا إمكانيات استثمارية كبيرة في العراق

رئيس الجمهورية: نؤكد حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية

واصل المتابعة على الفرات نيوز