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الرئيس القبرصي: نؤكد دعمنا لوحدة وسيادة أراضي العراق

الرئيس القبرصي: نؤكد دعمنا لوحدة وسيادة أراضي العراق
الرئيس القبرصي: نؤكد دعمنا لوحدة وسيادة أراضي العراق
2023-12-11 17:24:01 - المصدر: واع
بغداد - واع

أكد الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، اليوم الاثنين، دعمه لوحدة وسيادة أراضي العراق.
وقال خريستودوليدس في مؤتمر صحفي مع رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إننا "نؤكد دعمنا لوحدة وسيادة أراضي العراق"، لافتا الى "الاتفاق مع العراق على دعم مواضيع التعليم والثقافة".
وأضاف، أن "العراق وقبرص يعانيان من التغيرات المناخية".

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