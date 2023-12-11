الرئيس القبرصي: نؤكد دعمنا لوحدة وسيادة أراضي العراق

2023-12-11 17:24:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، اليوم الاثنين، دعمه لوحدة وسيادة أراضي العراق.وقال خريستودوليدس في مؤتمر صحفي مع رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إننا "نؤكد دعمنا لوحدة وسيادة أراضي العراق"، لافتا الى "الاتفاق مع العراق على دعم مواضيع التعليم والثقافة".وأضاف، أن "العراق وقبرص يعانيان من التغيرات المناخية".