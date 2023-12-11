الرئيس القبرصي: نؤكد دعمنا لوحدة وسيادة أراضي العراق
2023-12-11 17:24:01 - المصدر: واع
بغداد - واع
أكد الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، اليوم الاثنين، دعمه لوحدة وسيادة أراضي العراق.
وقال خريستودوليدس في مؤتمر صحفي مع رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إننا "نؤكد دعمنا لوحدة وسيادة أراضي العراق"، لافتا الى "الاتفاق مع العراق على دعم مواضيع التعليم والثقافة".
وأضاف، أن "العراق وقبرص يعانيان من التغيرات المناخية".
أكد الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، اليوم الاثنين، دعمه لوحدة وسيادة أراضي العراق.
وقال خريستودوليدس في مؤتمر صحفي مع رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إننا "نؤكد دعمنا لوحدة وسيادة أراضي العراق"، لافتا الى "الاتفاق مع العراق على دعم مواضيع التعليم والثقافة".
وأضاف، أن "العراق وقبرص يعانيان من التغيرات المناخية".