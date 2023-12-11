2023-12-11 17:26:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، أهمية التنسيق والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية للمضيّ في البرنامج الحكومي.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية،(واع)، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل عضو اللجنة المالية في مجلس النواب النائب عدنان عبد خضير الزرفي.وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء التباحث في سير تنفيذ البرنامج الحكومي، والشؤون والمتعلقات المالية المرتبطة بالموازنة الثلاثية، وكذلك أداء الأجهزة الخدمية والاجتماعية في تقديمها الخدمات للمواطنين ونسب إنجازها في مختلف المجالات".وتابع، أن "اللقاء شهد تأكيد أهمية التنسيق والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية؛ من أجل المضيّ في البرنامج الحكومي واستكمال نجاحه، وتلبية تطلعات المواطنين في كل محافظات العراق".