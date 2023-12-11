الجهد الخدمي.. بلدية الشعب تؤكد استمرار الأعمال بأكثر من 15 منطقة

2023-12-11 17:40:03 - المصدر: واع

بغداد- واع - وسام الملاأكدت دائرة بلدية الشعب في العاصمة بغداد، اليوم الإثنين، مواصلة الأعمال في أكثر من 15 منطقة ضمن أعمال فريق الجهد الخدمي الحكومي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، فيما أعلنت الاستعداد لتصريف مياه الأمطار المتوقعة هذا الأسبوع عن طريق فتح خطوط كبيرة للطوارئ باتجاه قناة الجيش.وقال مدير عام دائرة بلدية الشعب أحمد خوام خيون، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "أعمال الجهد الخدمي الحكومي بإسناد من بلدية الشعب مستمرة بأكثر من 15 منطقة عشوائية وزراعية تشهد حملات خدمية لتحويلها من مناطق عشوائية إلى مناطق معمرة ومكسوة وفيها كامل الخدمات وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء".وأضاف خيون، أن "منطقتي المصطفى والكوفة كانتا محرومتين من الخدمات، واليوم تتواصل فيهما الأعمال لتقديم كافة الخدمات بعد أن شهدتا حملة إعمار كبيرة من قبل فريق الجهد الخدمي".وحول تصريف مياه الأمطار المتوقعة هذا الأسبوع، قال خيون: "لدينا استعدادات كبيرة وتوجيهات لفتح خطوط كبيرة للطوارئ باتجاه قناة الجيش، وعمليات استباقية لتأهيل وتنظيف الخطوط وإصلاح التخسفات، ودوائرنا جاهزة لاستقبال الأمطار".