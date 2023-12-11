الموقف المروري.. بغداد تختنق بالازدحامات وشوارع رئيسة شبه متوقفة (صور)

2023-12-11 18:24:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شهدت العاصمة بغداد، اليوم الاثنين، ازدحامات خانقة في عدة شوارع رئيسة خاصة في الوسط ومناطق شمال وغرب العاصمة.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بالموقف المروري المسائي في بغداد، قائلاً إن الزحامات تركزت مساء اليوم في تقاطع مصفى الدورة حيث أصبح شبه متوقف نتيجة التقاطع، ونفق الشرطة من جهة بسكولاته شهد ازدحاماً شديداً.

وأضاف المراسل أن ازدحام منطقة الجادرية من تقاطع جامعة بغداد، وبعد نزلة جسر الجادرية شبه متوقف باتجاه منطقة الدورة، أما حي القادسية فشوارعه من جهتي الدخول والخروج متوقفة بسبب الازدحام.

وتابع، جسر الاعظمية ازدحام شديد، وتقاطع مستشفى الأمل شبه متوقف، والعلاوي ازدحام شديد، وساحة 62 بأتجاه الواثق ازدحام، وشارع السعدون بأتجاه الفردوس متوقف.