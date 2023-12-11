منتخب الناشئين يتعثر أمام اليمن في افتتاح غرب آسيا

2023-12-11 18:28:01 - المصدر: واع

بغداد - واعخسر منتخبنا للناشئين، مساء اليوم الاثنين، أمام نظيره اليمني 2 / 1 في افتتاح منافسات المجموعة الأولى لبطولة اتحاد غرب آسيا تحت 17 عاما، التي تنظمها مدينة صلالة العمانية بمشاركة ثمان منتخبات.وجاءت جميع أهداف هذا اللقاء الذي ضيفه ملعب السعادة في مجمع صلالة الرياضي في الشوط الأول عن طريق لاعبي اليمن عبد الرحمن عبد النبي ومحمد شمس الدين ( 3 ، 5 ) ، فيما سجل الهدف الوحيد لمنتخب الناشئين علاء وحيد في د ( 26 ).وتهيأت للفريقين عدة فرص في الشوط الثاني لم تستغل بطريقة صحيحة لتنتهي المباراة بفوز مهم لليمن في بداية المشوار.ويخوض منتخبنا لقاءه الثاني بعد غد الأربعاء أمام نظيره اللبناني، فيما ينهي مشاركته بمواجهة منتخب ناشئي صاحب الأرض والجمهور عمان.