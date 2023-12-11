وزير النفط يتوقع استثمار 3 آلاف مقمق من الغاز لدعم قطاع الكهرباء

2023-12-11 18:30:04 - المصدر: الفرات نيوز

اهم ماجاء في كلمة السيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط السيد حيان عبد الغني :

- اكد على اهمية انعقاد المؤتمر في تحقيق أمن الطاقة ، وهو أحد اهم التحديات التي تواجه بلداننا ،

- التحول للطاقة وكيفية التوازن في السيطرة على نقاط مهمة في انتاج النفط والغاز .

- العراق قد قطع شوطاً كبيراً في مجال دعم مشاريع الطاقة النظيفة والصناعات الكيمياوية والأسمدة وغيرها من خلال استثمار الغاز المصاحب .

- العراق يمتلك طاقة كبيرة من انتاج النفط والغاز و خلال الفترة الماضية اتخذت الحكومة قرارات مهمة في تعظيم استخدام الطاقة النظيفة ، وخصوصاً من خلال ابرام عقود تم توقيعها خلال الفترة السابقة .

- التوقيع مع شركة توتال لاستثمار الغاز بكمية 600 مليون قدم مكعب من (5) حقول ، الى جانب مشروعين رئيسيين احدهما انشاء محطة لتصفية المياه و توجيهها لاغراض الحقن المكمني بطاقة 5 مليون برميل يوميا ، مايوفر أو ما يكافئ هذه الكمية من المياه الصالحة للشرب و للاستخدامات البشرية كالزراعة ودعم جهود الحفاظ على البيئة ، اما المشروع الاخر فهو انشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية بطاقة 1000-1200 ميغاواط ويعتبر هذا المشروع من اكبر مشاريع الطاقة المتجددة او الطاقة الشمسية في المنطقة وبالتالي فان هذا المشروع هو مشروع يسهم في تعزيز دور الاعتماد على الطاقة المتجددة .

- أكد التزام العراق باتفاقية باريس ونجح في تقليل الانبعاثات الحرارية بنسبة 2% بفضل المشاريع التي تم تدشينها في نهاية العام الماضي .

- بفضل احد مشاريع شركة غاز البصرة بطاقة 200 مليون قدم مكعب من الغاز استطاع العراق ان يخفض الانبعاثات الحرارية بنسبة 2% وهناك مشروع مماثل سيتم تدشينه في نهاية الفصل الاول لعام 2024، ويسهم في تقليل الانبعاثات الحرارية بنسبة ( 2% )

- سبق وان طالبنا بتضمين توصيات وقرارات المؤتمرات الخاصة بالبيئة بإستمرار اطلاق المياه من دول المنبع الى الدول المجاورة لها ، وان حبس المياه معناه حرمان هذه البلدان من المشاريع الزراعية ومحاربة للبيئة بامتياز !

- الزراعة والمناطق الخضراء تسهم في انخفاض نسبة الكربون في الاجواء ولذلك يجب ان تتضمن المؤتمرات الخاصة بالبيئة موضوع مهم وهو ادامة واستمرار اطلاق حصص المياه في دول المنبع .

- باشر العراق في دعم مشاريع سندات الكربون في شركة نفط الوسط

- دعا الى المشاركة في التنافس على جولتي التراخيص الخامسة والسادسة التي تم اطلاقها والذي يتوقع عن استثمار ٣ الاف مقمق من الغاز لدعم قطاع الكهرباء.

