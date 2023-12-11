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وزير النفط يتوقع استثمار 3 آلاف مقمق من الغاز لدعم قطاع الكهرباء

وزير النفط يتوقع استثمار 3 آلاف مقمق من الغاز لدعم قطاع الكهرباء
وزير النفط يتوقع استثمار 3 آلاف مقمق من الغاز لدعم قطاع الكهرباء
2023-12-11 18:30:04 - المصدر: الفرات نيوز

اهم ماجاء  في كلمة السيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط السيد حيان عبد الغني :
- اكد على اهمية  انعقاد المؤتمر في تحقيق أمن الطاقة ، وهو أحد اهم التحديات التي تواجه بلداننا ، 
- التحول للطاقة وكيفية التوازن في السيطرة  على نقاط مهمة في انتاج النفط والغاز . 
- العراق قد قطع شوطاً كبيراً في مجال دعم  مشاريع الطاقة النظيفة  والصناعات  الكيمياوية والأسمدة وغيرها من خلال استثمار   الغاز المصاحب .
-  العراق يمتلك طاقة كبيرة من انتاج النفط والغاز و خلال الفترة الماضية اتخذت الحكومة قرارات مهمة في  تعظيم  استخدام الطاقة النظيفة ، وخصوصاً  من خلال ابرام عقود تم توقيعها خلال الفترة السابقة .
-  التوقيع مع شركة توتال  لاستثمار الغاز  بكمية 600 مليون قدم مكعب   من (5) حقول ، الى جانب  مشروعين رئيسيين احدهما  انشاء محطة لتصفية  المياه و توجيهها لاغراض الحقن  المكمني بطاقة 5  مليون برميل يوميا ، مايوفر أو ما يكافئ هذه الكمية  من المياه  الصالحة للشرب و  للاستخدامات البشرية  كالزراعة ودعم جهود الحفاظ على البيئة ،  اما المشروع الاخر  فهو انشاء محطة لتوليد  الطاقة الكهربائية  باستخدام الطاقة الشمسية بطاقة 1000-1200 ميغاواط ويعتبر هذا المشروع من اكبر  مشاريع الطاقة المتجددة  او الطاقة الشمسية في المنطقة وبالتالي فان هذا المشروع هو  مشروع يسهم في تعزيز دور الاعتماد على الطاقة المتجددة .
- أكد التزام العراق باتفاقية باريس ونجح في تقليل الانبعاثات الحرارية بنسبة  2%   بفضل  المشاريع التي  تم تدشينها في  نهاية العام الماضي .
- بفضل احد مشاريع شركة  غاز البصرة بطاقة 200 مليون قدم مكعب من الغاز  استطاع العراق ان يخفض الانبعاثات الحرارية بنسبة  2%  وهناك  مشروع مماثل  سيتم تدشينه في نهاية الفصل الاول لعام  2024، ويسهم في  تقليل الانبعاثات الحرارية  بنسبة ( 2%  ) 
- سبق وان  طالبنا بتضمين  توصيات وقرارات المؤتمرات الخاصة بالبيئة   بإستمرار اطلاق المياه من دول المنبع   الى الدول المجاورة لها ، وان  حبس المياه  معناه حرمان هذه البلدان من  المشاريع الزراعية  ومحاربة للبيئة  بامتياز  ! 
- الزراعة والمناطق الخضراء  تسهم في انخفاض نسبة الكربون في الاجواء ولذلك يجب ان تتضمن  المؤتمرات الخاصة بالبيئة  موضوع مهم وهو ادامة واستمرار  اطلاق حصص المياه في دول المنبع .
- باشر  العراق في دعم مشاريع   سندات الكربون  في  شركة نفط الوسط  
-  دعا الى المشاركة في التنافس على  جولتي التراخيص الخامسة والسادسة  التي تم اطلاقها والذي يتوقع  عن  استثمار ٣ الاف مقمق من الغاز  لدعم  قطاع  الكهرباء. 
 

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