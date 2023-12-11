الأمم المتحدة "تخفض" حجم مساعدات اللاجئين السوريين في إقليم كوردستان (صور)

2023-12-11 18:30:32 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن مسؤول دائرة الهجرة والمهجرين واستجابة الأزمات في محافظة دهوك، بير ديان جعفر، يوم الاثنين، بأن المساعدات المقدمة من قبل منظمة الأمم المتحدة للاجئين السوريين في إقليم كوردستان قد شهدت انخفاضًا منذ بداية عام 2023 وحتى الآن.

وقال جعفر لوكالة شفق نيوز؛ أن دور منظمة الأمم المتحدة في تقديم المساعدات شمل عدة جوانب منها الكهرباء والصحة والتربية والمياه، وكانت تشمل رفع النفايات من داخل مخيمات اللاجئين والنازحين في محافظة دهوك. وفي الوقت الحالي يتم تقديم هذه المساعدات الإنسانية من خلال حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

وأشار إلى وجود أكثر من 110 آلاف لاجئ سوري في دهوك، موزعين على عدة مخيمات في جميع أنحاء المحافظة.

يذكر أن الكثير من أهالي المناطق الكوردية داخل سوريا قد فروا بعد اجتياح تنظيم داعش في عام 2014 وتصاعدت الصراعات المسلحة بين الأحزاب والقوى السياسية في مناطق واسعة من سوريا حيث استقروا في محافظات إقليم كوردستان.

وتظهر هذه التطورات تحولاً هاماً في توفير المساعدات للاجئين السوريين مع التأكيد على ضرورة توفير آليات جديدة لدعم هؤلاء اللاجئين في ظل التحديات الإنسانية المستمرة.