في بغداد.. اعتقال امرأة وابن شقيقها ألقت طفلها في العراء وتسببت بموته

2023-12-11 18:49:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني في محافظة ديالى، اليوم الاثنين، بمصرع منتسب في الدفاع المدني خلال عملية تنظيف وصيانة للسلاح، فيما عثرت القوات الأمنية على جثة طفل مرمية بإحدى الساحات، شرقي بغداد، واعتقال المتهم برميه في العراء.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "منتسباً في الدفاع المدني لقي مصرعه خلال أعمال صيانة وتنظيف لسلاح "كسرية" في قرية (جيزاني الجول) التابعة لقضاء الخالص، 20 كم شمال شرق بعقوبة".

وأشار المصدر إلى "نقل جثة المنتسب الى الطب العدلي في الخالص، فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا لكشف ملابسات الحادث".

من جهة أخرى افاد مصدر أمني في العاصمة بغداد في حديث لوكالة شفق نيوز إنه "وردت معلومات بوجود جثة طفل حديث الولادة مرمية بإحدى الساحات ضمن منطقة سبع قصور، شرقي العاصمة بغداد".

وأضاف المصدر أنه "تم تشكيل فريق عمل بإشراف قائد شرطة بغداد الكرخ، وتوجهت قوة إلى المكان وتم العثور على الجثة، وبعد جمع المعلومات ومتابعة كاميرات المراقبة وملاحظة محل الحادث اتضح قيام والدة الطفل تكليف ابن اختها برمي الرضيع".

وتابع انه "تم استحصال الموافقات القضائية والاستدلال على دار المتهم والقبض عليه واعترف صراحة بقيامه برمي الطفل وكان على قيد الحياة".