السوداني ووزيرا مالية وداخلية الاقليم يؤكدون أهمية توحيد السياسة الكمركية

2023-12-11 18:50:02 - المصدر: الفرات نيوز

استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، مساء اليوم الاثنين، وزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان العراق السيد ريبر أحمد، ووزير المالية والاقتصاد السيد آوات شيخ جناب، بحضور السيد وزير الإسكان في الحكومة الاتحادية.

وجرى، خلال اللقاء، بحث الأوضاع العامة في إقليم كردستان العراق، ومناقشة عدد من الملفات الأمنية والمالية والاقتصادية، فضلاً عن التباحث بشأن الاستعدادات الجارية لإجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان في شهر شباط من العام المقبل.

وشهد اللقاء تأكيد أهمية زيادة التنسيق بين المركز والإقليم لحل المشاكل العالقة، الخاصة بالمنافذ الحدودية، وتوحيد السياسة الكمركية، وقانون حماية المنتج، بما بحقق المصالح الوطنية للبلد وشعبه.