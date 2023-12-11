السوداني ووفد كوردستان يؤكدون على أهمية حل المشاكل الخاصة بالحدود وتوحيد السياسة الجمركية

2023-12-11 19:02:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، على زيادة التنسيق بين المركز إقليم كوردستان، لحل المشاكل العالقة، الخاصة بالمنافذ الحدودية، وتوحيد السياسة الجمركية وذلك خلال استقباله وزيري الداخلية والمالية والاقتصاد في حكومة الإقليم .

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل مساء اليوم، وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان العراق ريبر أحمد، ووزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، بحضور وزير الإسكان في الحكومة الاتحادية".

وتابع أنه "جرى، خلال اللقاء، بحث الأوضاع العامة في إقليم كوردستان العراق، ومناقشة عدد من الملفات الأمنية والمالية والاقتصادية، فضلاً عن التباحث بشأن الاستعدادات الجارية لإجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان في شهر شباط من العام المقبل".

وأضاف أن "اللقاء شهد تأكيد أهمية زيادة التنسيق بين المركز والإقليم لحل المشاكل العالقة، الخاصة بالمنافذ الحدودية، وتوحيد السياسة الجمركية، وقانون حماية المنتج، بما يحقق المصالح الوطنية للبلد وشعبه".