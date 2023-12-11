بشكل ملزم.. الضرائب تعلن اعتماد الدفع الإلكتروني في تسديد الأموال مطلع العام المقبل

2023-12-11 19:04:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - وسام الملاأعلنت الهيئة العامة للضرائب، اليوم الاثنين، اعتماد الدفع الإلكتروني بشكل ملزم في تسديد الضرائب اعتبارا من الأول من كانون الثاني من العام الجديد 2024، فيما أكدت البدء بتطبيق نظام التقدير الذاتي لأول مرة بالعراق.وقال رئيس الهيئة علي وعد علاوي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هيئة الضرائب تسعى لإتمام تطبيق نظام الأتمتة وبدعم كبير من رئيس الوزراء ووزيرة المالية لتطوير العمل وتحويله من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني الضريبي الشامل".وأضاف، أن "تحقيق هذا الهدف يتطلب إنجاز خطوات إلكترونية بدأت بتعميم الدفع الإلكتروني وهو الآن مطبق في جميع فروع الهيئة في بغداد وطبق بنسبة 50% في محافظات الوسط والجنوب وعدد من المحافظات الشمالية".وتابع، أن "هيئة الضرائب تعمل على تطبيق الدفع الإلكتروني بجميع فروعها ببغداد والمحافظات خلال الفترة المقبلة وهذه هي الخطوة الأولى"، لافتا، إلى أن "الخطوة الثانية ستكون اعتماد التقدير الذاتي في الهيئة العامة للضرائب".وأشار، إلى أن "العراق كان البلد الوحيد الذي لا يطبق نظام التقدير الذاتي ولغاية ما قبل شهرين إذ تم تطبيقه في هيئة الضرائب عبر نظام إلكتروني شامل".وأكد، أنه "اعتبارا من 1 / 1 / 2024 سيتم إلزام المكلفين ودافعي الضرائب بتسديد ما بذمتهم عن طريق نظام الدفع الإلكتروني وهذا العمل سيقلل التدخل البشري ونسب الابتزاز والفساد ويسرع إنجاز المعاملات".