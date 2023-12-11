التعليم تعلن التقديم إلى الدراسة المسائية لخريجي الدور الثالث اعتبارا من يوم غد الثلاثاء

2023-12-11 19:10:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، بدء التقديم إلى الدراسة المسائية لخريجي الدور الثالث اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.وقال بيان للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تم بدء التقديم إلى الدراسة المسائية في الجامعات الحكومية، اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، لطلبة الدراسة الإعدادية الناجحين في الدور الثالث".وأضاف البيان، أن "التقديم يستمر إلى الدراسة المسائية، من خلال الكليات والمعاهد نفسها لمدة خمسة أيام عمل اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، وفقا لضوابط وشروط التقديم الواردة في الفصل الثالث من دليل إجراءات شؤون الطلبة وضوابط القبول وشروطه للسنة الدراسية 2024/2023".ودعت الوزارة، "أبناءها الطلبة إلى الاطلاع على ضوابط وشروط التقديم والتخصصات المتوفرة، في الجامعات الحكومية وأجورها الدراسية:https://mohesr.gov.iq/ar/assets/img/uploaded_files/11122023.pdf