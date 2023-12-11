لليوم الثاني.. لاعبو أربيل يواصلون الإضراب ووساطات لتسوية الأزمة

2023-12-11 19:18:51 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

يواصل عدد كبير من لاعبي أربيل إضرابهم لليوم الثاني توالياً عن إجراء الوحدات التدريبية، في ظل مطالباتهم بتسديد مستحقاتهم المتأخرة منذ بداية مشاركتهم بدوري نجوم العراق.

وتشير مصادر مطلعة الى أن وساطات من شخصيات رياضية في أربيل بدأت تتدخل من أجل تسوية الأزمة الراهنة منذ نهاية المباراة السابقة أمام القوة الجوية التي خسرها (1-4) أمس الاحد (10 كانون الأول 2023)، علاوة على العمل على إقناع اللاعبين بإنهاء الإضراب قبل السفر إلى البصرة وملاقاة الميناء الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة 9.

من جانبها، تسعى إدارة أربيل إلى حسم ملف المدرب مبكرا عقب استقالة الجهاز الفني بقيادة عباس عبيد، ومن ثم حل مشكلة إضراب اللاعبين بمنحهم المستحقات المالية.

وأصبح المدرب حيدر عبد الأمير، مرشحاً جديداً لتدريب الكتيبة الصفراء هذا الموسم خلفاً للمستقيل عبيد.

وكانت إدارة نادي أربيل، أعلنت في وقت سابق، أن تأخر صرف مستحقات لاعبي فريقها، سببه يعود لعدم صرف الحكومة المحلية للميزانية المالية للنادي لغاية الآن.

وأدت هذه الضائقة المالية إلى تدهور نتائج أربيل هذا الموسم وتراجعه إلى المركز الـ 18 برصيد 7 نقاط.







