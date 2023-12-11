الشيخ الخزعلي: تمليك أراضي أهالي سنجار استحقاق وطني

2023-12-11 19:26:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد الأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الاثنين، أن تمليك أراضي أهالي سنجار استحقاق وطني، فيما شدد على ضرورة إنصافهم.وقال المكتب الإعلامي للشيخ الخزعلي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعليّ زار، اليوم، قضاء سنجار في محافظة نينوى، والتقى بالمكونات الاجتماعية والدينية في القضاء، التي تمثل عراقاً مصغراً بتنوعها وتعايشها".وشدد الشيخ الخزعلي، "على أهمية تمليك الأراضي الخاصة بأهالي سنجار، تنفيذاً لقرار رئيس الوزراء مؤخراً كونه استحقاقا وطنيا؛ لأنهم جزء أصيل وأساسي من هذا البلد"، مشيرا، إلى أن "أهالي القضاء قدموا التضحيات من أجل وحدة البلد وسيادته وأمنه".وأشار إلى "وجوب تعويضهم عن الخسائر الكبيرة التي لحقت بهم جرّاء جرائم عصابات داعش التكفيرية".واختتم الشيخ الخزعلي جولته في سنجار بزيارة مرقد السيدة زينب بنت الإمام السجاد (عليه السلام).