2023-12-11 19:26:28 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، اليوم الاثنين، إن مصدري النفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيسجلون نموا أقوى في 2024، بفضل الزخم في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي واستقرار إنتاج النفط على نطاق واسع.

وأوضحت وكالة "فيتش" في تقرير حول توقعات 2024 للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن الصراع بين إسرائيل وحماس لا يزال يمثل بعض المخاطر من حدوث تصعيد إقليمي.

وأضافت أن ضعف النمو العالمي في 2024 قد يدفع "أوبك+" إلى مزيد من تخفيضات الإنتاج، إذا تحول سوق النفط بشكل حاسم إلى الفائض.