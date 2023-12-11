2023-12-11 19:28:00 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت هيئة الكمارك، اليوم الاثنين، ضبط 16 شاحنة مخالفة في كمرك المنطقة الشمالية.وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الشمالية وللفترة من (9 - 10 / كانون الأول / 2023 )، قام بضبط (16) شاحنة محملة بـ( ألعاب ومواد منزلية و فحم أركيلة و مواد احتياطية للسيارات و زيوت محركات و مصعد كهربائي وجهاز أشعة وخشب وأسمدة كيمياوية وكارتون أسمر ومواد غذائية) ومواد متنوعة أخرى مخالفة للشروط والضوابط الاستيرادية النافذة.وأشارت، إلى أن "عملية الضبط تمت بالتعاون مع شرطة الكمارك واتخذت الإجراءات القانونية بحق المخالفات وفق قانون الكمارك النافذ".