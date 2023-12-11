لجنة نيابية تحدد الموعد النهائي لحسم اختيار أعضاء مفوضية حقوق الإنسان

2023-12-11 19:54:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفوازأحصت لجنة حقوق الإنسان النيابية، اليوم الاثنين، أعداد المتقدمين لعضوية المفوضية العليا لحقوق الإنسان، فيما حددت الموعد النهائي لحسم ملف المرشحين الذين سيذهبون لعملية التصويت في مجلس النواب.وقال رئيس اللجنة أرشد الصالحي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "ملف اختيار أعضاء مفوضية حقوق الإنسان من الملفات المهمة"، مبينا، "إننا في لجنة اختيار أعضاء المفوضية العليا لحقوق الإنسان أنهينا عملنا، ولم يبق أمام اللجنة سوى إجراء المقابلات مع المتقدمين وإعلانها بعد انتهاء العطلة التشريعية".وأضاف، أن "عدد المتقدمين لعضوية مفوضية حقوق الإنسان بلغ 700 شخص وتم فرز 100 منهم ممن يحملون شهادات عليا"، مشيرا، إلى أنه "سيتم إجراء المفاضلة فيما بينهم للوصول إلى عدد محدود ومن ثم إجراء المقابلات الشخصية للبت في تسمية المرشحين النهائيين".وذكر، أن "الموعد النهائي لحسم الملف لا يتجاوز شهر آذار المقبل وسيتم بعد فرز المرشحين الاتفاق على إدراج عملية التصويت في مجلس النواب".ودعا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في وقت سابق مجلس النواب إلى إكمال اختيار أعضاء المفوضية العليا لحقوق الإنسان، كي تكون سنداً دستورياً وقانونياً لترسيخ المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وتضمينِها في أداء الجهاز الحكومي.