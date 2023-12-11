تقرير جوي: موجة باردة قادمة الى العراق في اليومين المقبلين

2023-12-11 20:00:10 - المصدر: الفرات نيوز

الانواء الجوية يقع العراق تحت تأثير امتداد منخفض قطبي ترافقه كتل هوائي باردة ورطبة

بمتابعة مدير عام هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي السيد عبد العظيم عبد القهار الساعدي وبأشراف مدير قسم التنبؤ الجوي السيد حيدر حبيب اصدر قسم التنبؤ الجوي تقريره ،اليوم، الاثنين الموافق 11كانون الاول 2023 حول تأثر البلاد بحالة جوية ابتداءً من يوم غد الثلاثاء الموافق 12/12/2023 تحت تأثير امتداد منخفض قطبي ترافقه كتل هوائية باردة ورطبه، مما" يسبب امطار متفاوتة بين خفيفة الى متوسطة الشدة وبصورة متقطعة وتتركز في المناطق الشمالية والوسطى والغربية من البلاد وتستمر ليوم الاربعاء وحسب التقرير المرفق طياً والصادر من قسم التنبؤ الجوي .

واشار" التقرير من المتوقع هطول الثلوج على المرتفعات الجبلية من المنطقة الشمالية كما" يطرأ انخفاض محسوس في درجات الحرارة يوم الاربعاء وبحدود 7-8 درجة مئوية يبدا المنخفض المذكور بالانحسار يوم السبت الموافق 16 كانون الاول 2023 .