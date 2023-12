2023-12-11 20:00:26 - المصدر: مفوضية الانتخابات

عقدت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات اجتماعا موسعا في إقليم كوردستان وبحضور عضو مجلس المفوضين وعضو اللجنة الأمنية القاضي عامر الحسيني ووزير الداخلية لإقليم كوردستان ومدير الاسايش ومديرو شرطة دهوك وأربيل والسليمانية وممثلي عن الاجهزه الأمنية الخاصة ومسؤول التنسيق الأمني في مفوضية الانتخابات يوم الأحد الموافق ١٠ كانون الأول ٢٠٢٣. حيث تطرق الاجتماع حول موضوع مراكز

The post اللجنة الأمنية العليا للانتخابات تعقد اجتماعا موسعا في إقليم كوردستان بحضور وزير داخليتها appeared first on IHEC Website.