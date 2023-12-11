التربية تشكف اهمية الغاء "السند الزراعي" للامتحانات التمهيدية

2023-12-11 20:38:46 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشفت وزارة التربية، اليوم الاثنين (11 كانون الأول 2023)، مدى أهمية قرار الوزير إبراهيم نامس الجبوري، بإلغاء شرط السند الزراعي لأداء الامتحانات التمهيدية للفرع المهني لعام 2023- 2024.

وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد، لـ"بغداد اليوم"، ان "هذا القرار له أهمية كبيرة منها إعطاء فرصة أكبر للراغبين في التقديم للامتحانات التمهيدية (الخارجي) الفرع الزراعي، وسوف يرفع عدد المتقدمين وكذلك ساعد برفع المعنويات".

وبين السيد ان "هذا القرار جاء بعد مناشدات الكثير من الذين يرغبون في التقديم لهذا الفرع، والوزارة تعاملت مع المناشدات وفق الأطر القانونية والصلاحيات الدستورية، والوزارة تعمل على متابعة كل المناشدات وتعمل على تلبية كل امر يمكن ان يساعد في دعم العملية التربوية والتعليمية".

وقرر وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، يوم امس الأحد، إلغاء شرط السند الزراعي لأداء الامتحانات التمهيدية للفرع المهني لعام 2023- 2024، لغرض إعطاء فرصة أكبر للراغبين في التقديم للامتحانات التمهيدية (الخارجي) الفرع الزراعي.







