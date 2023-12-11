رونالدو بطل أزمة في اليابان.. سياسي كبير على أعتاب الاستقالة

2023-12-11 21:00:10 - المصدر: العربي الجديد

يبدو أن قرار كينغو أويشي، حاكم مدينة ناغازاكي، بالتغيب عن العمل، لمشاهدة لقاء للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف فريق النصر السعودي، قد يكلفه غالياً.

السياسي، الذي جرى استدعاؤه لحضور اجتماع مهم لحكام البلاد، فضل حضور المباراة الودية بين النصر وباريس سان جيرمان الصيف الماضي، بدلاً من الوفاء بالتزاماته، وقد يضطر الآن إلى الاستقالة.

ووفقًا لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، قال أويشي إنه استخدم أمواله الخاصة لشراء تذكرة المباراة التي أقيمت في 25 يوليو/تموز، في أوساكا، على الرغم من أن تكاليف السفر والإقامة كانت ستغطيها حكومة المحافظة، كما ادعى أويشي أنه استغل الاجتماع لدعوة رونالدو "للترويج لناغازاكي".

وقد تسببت هذه الحادثة في حدوث عاصفة سياسية في اليابان، فبينما يطالب البعض باستقالة أويشي بسبب إساءة استخدام المنصب، يصر آخرون على أن الحاكم كان يتصرف بشكل احترافي للترويج للمدينة.

وقد مثل ناغازاكي في اجتماع القادة الذي عقد يومي 25 و26 يوليو في ياماناشي من قبل نائب المحافظ، وناقش الاجتماع التدابير الرامية إلى عكس اتجاه انخفاض معدل المواليد في البلاد، وانكماش عدد سكان الريف، وتأثير ظاهرة الاحتباس الحراري.

وانتهى اللقاء الذي حضره أويشي حينها، بتعادل باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي مع النصر السعودي من دون أهداف في المواجهة التي جرت على ملعب "يانمار" في أوساكا باليابان.

وغاب عن المباراة نجم باريس وهدافه كيليان مبابي الذي كان مستبعداً عن التشكيلة حينها، في حين أبقى المدرب الإسباني الجديد لويس إنريكي على أبرز نجومه على دكة البدلاء في تلك المواجهة، بمقدمتهم القائد البرازيلي ماركينيوس ومواطنه النجم نيمار (قبل انتقاله للهلال السعودي) والإيطالي ماركو فيراتي (قبل انتقاله للعربي القطري).

ولعب النصر مباراته الإعدادية الأخيرة تحضيرا لخوض بطولة الأندية العربية حينها، التي فاز بلقبها للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعد الانتصار على غريمه التقليدي الهلال 2-1، في نهائي البطولة التي اختتمت منافساتها في السعودية.

وتأهل النصر إلى النهائي وقتها، بعد فوزه على فريق الشرطة العراقي بهدف وحيد من ركلة جزاء سجلها كريستيانو رونالدو، بينما تأهل الهلال بفوز كبير على الشباب بنتيجة 3-1.