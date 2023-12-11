مستشار رئيس الوزراء: رغبة عربية وأجنبية للدخول بشراكة مع صندوق العراق للتنمية

2023-12-11 21:06:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفوازأكد مستشار رئيس الوزراء للاستثمار رئيس صندوق العراق للتنمية محمد النجار، اليوم الاثنين، أن هناك مفاوضات مع عدة دول عربية وأجنبية أبدت رغبتها الدخول بشراكة مع صندوق العراق للتنمية، فيما حدد أبرز القطاعات التي يعمل بها الصندوق.وقال النجار، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك مجموعة كبيرة من الدول التي أبدت رغبة كبيرة في الدخول بشراكة مع صندوق العراق للتنمية لتنفيذ مشاريع في البلاد، منها المملكة العربية السعودية ودول قطر والإمارات وإيطاليا، وتجري المفاوضات معها حالياً"، مشيراً، إلى أن "هناك أيضاً مفاوضات مع اليابان للتعاون الاستثماري".وأضاف النجار، أن "هناك حديثاً مع 6 أو 7 صناديق تنمية سيادية حول العالم للدخول بمشاريع مع صندوق العراق للتنمية في القطاعات الـ6 التي يعمل بها صندوق العراق للتنمية هي: التحول الرقمي، الاستثمار، السكن، التعليم، التصنيع والزراعة".