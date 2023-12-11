السوداني يؤكد التزام العراق بتوفير الحماية للمستشارين والبعثات الدبلوماسية العاملة في العراق

2023-12-11 21:08:05 - المصدر: وكالة تقدم

تلقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الإثنين، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون. وجرى، خلال الاتصال،بحسب بيان لمكنب السوداني التباحث في العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيزها، فضلاً عن استعراض الأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة وآخر تطورات القضية الفلسطينية. وأكد رئيس مجلس الوزراء التزام العراق بتوفير الحماية للمستشارين والبعثات الدبلوماسية العاملة …