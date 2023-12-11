الكهرباء يحقق فوزا كبيرا على أهلي حلب السوري في كأس الاتحاد الآسيوي

2023-12-11 21:30:20 - المصدر: واع

بغداد - واعحقق فريق الكهرباء بكرة القدم، اليوم الاثنين، فوزا كبيرا على نظيره أهلي حلب السوري بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" نادي الكهرباء حسم صدارة المجموعة الثانية في كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بفوزه على ضيفه اتحاد أهلي حلب السوري 3-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب البصرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.وسجل الكهرباء الهدف الأول في الدقيقة 76 بأقدام اللاعب اموري فيصل، وسجل المحترف داودا هدف الكهرباء الثاني في الدقيقة 84 ، وفي الدقيقة 88 سجل محمود خليل هدف الكهرباء الثالث".وقلص اتحاد أهلي حلب النتيجة في الدقيقة 90+2 بهدف عبد النجار.وبهذا الفوز، رفع الكهرباء رصيده إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد اتحاد أهلي حلب عند نقطتين في المركز الأخير.