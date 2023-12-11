وزير الصحة: العراق يعاني من "عبء مزدوج" للأمراض والأمم المتحدة تناقش الوضع الصحي

2023-12-11 21:30:36 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن معاناة من "العبء المزدوج" للأمراض الانتقالية وغير الانتقالية التي أصبحت خارج نطاق الوزارة، فيما لفتت الى عقد اجتماعات دورية للجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث ما قدمته الدول ومنها العراق بمجال السيطرة على عوامل الخطورة أهمها التبغ.

وقال الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "بحضور وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، رئيس اللجنة العليا للاستراتيجية الوطنية للوقاية والسيطرة على الامراض غير الانتقالية، وأعضاء اللجنة من الوزارات والهيئات غير المرتبطة بوزارة عقدت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، اجتماعاً موسعاً لمناقشة التقدم المحرز في تطبيق الاستراتيجية الوطنية للسيطرة على الأمراض غير الانتقالية للأعوام (2018-2025) بحضور الوكلاء والمسؤولين في وزارة الصحة وباقي الوزارات أعضاء اللجنة ومدير عام دائرة الصحة العامة رياض عبد الأمير الحلفي ومديرة قسم الوقاية والسيطرة على الامراض غير الانتقالية الدكتورة منى عطا الله".

وأكد الوزير خلال كلمته أن "الأمراض غير الانتقالية تمثل مشكلة كبيرة على المجتمعات وتؤثر سلبا على المجالات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لكل بلد"، مبيناً أن "هناك اجتماعات دورية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة وآخرها عقد في نيويورك لبحث ما قدمته الدول ومنها العراق بمجال السيطرة على عوامل الخطورة أهمها التبغ كما ادرجت ضمن أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030".

وأضاف أن "العراق يعاني من العبء المزدوج للأمراض الانتقالية وغير الانتقالية وهي خارج نطاق الوزارة وتتطلب تظافر الجهود بين وزارة الصحة والوزارات والهيئات غير المرتبطة بوزارة فضلاً عن القطاع الخاص لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية وحسب البيانات العالمية والاقليمية والمؤشرات العامة منها تقليل نسبة المرضى وتحسين نسبة الشفاء وتقليل الوفيات المبكرة وتسريع وتيرة التنفيذ وفق المتطلبات اللازمة وقد تم اقرارها من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء وفق القرار 494 لعام 2018".

كما تضمن الاجتماع "عرضا تقديمياً لاهم الإجراءات الخاصة بالعراق لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمراض غير الانتقالية وفقا للمستجدات العالمية وبالتعاون مع الجهات الدولية وخرج الاجتماع بمجموعة من التوصيات المهمة التي تسهم بتطوير الاستراتيجية الوطنية وتحقق الأهداف المرجوة خدمة للصالح العام".