2023-12-11 21:42:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، يوم الإثنين، توقيع عقد لتسلم 200 مليار دينار كقرض عن طريق مصرف الرشيد.

وجاء في بيان للوزارة، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "وزير المالية والاقتصاد آوات جناب نوري، قام في العاصمة بغداد بتوقيع عقد تسلم 200 مليار دينار كقرض عن طريق مصرف الرشيد".

وأوضح البيان، أن "الوزارة قد وقعت خلال الأيام الماضية بالتنسيق مع ممثلي إقليم كوردستان في بغداد، بجميع الاجراءات والعقد الخاص بتسلم 500 مليار دينار عن طريق مصرف الرافدين والمصرف التجاري العراقي".

وأضاف أن "وزارة مالية الإقليم "بانتظار وصول المبالغ الى حساب الوزارة في فرع للبنك المركزي العراقي في أقرب وقت ممكن".

وكانت وزارة المالية الاتحادية، قد أعلنت في وقت سابق يوم أمس الاحد، أنها أطلقت قرضاً بقيمة 700 مليار دينار لتمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

وذكرت الوزارة الاتحادية في بيان، أنها "أصدرت يوم الجمعة الماضية الموافق 8/ 12/ 2023 كتباً تقضي بمنح حكومة الإقليم قرضا بقيمة 700 مليار دينار لسد رواتب موظفي الاقليم بضمان وديعة تقدمها لوزارة المالية الاتحادية على ان يتم تسويتها من مستحقات الاقليم بعد التزامهم ببنود قانون الموازنة" وذلك بناءً على موافقة مجلس الوزراء وتنفيذاً لما جاء بقراره المرقم (23520) لسنة 2023 .

وأضاف البيان أن "ذلك يأتي من حرص الوزارة في تطبيق إجراءاتها وفق ما ورد في قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023، ومنها تأمين الحقوق المالية لمستحقيها، وتأكيداً لحرص الحكومة على تلبية متطلبات الموظفين في اقليم كوردستان، وتنفيذاً للإصلاحات المالية الهادفة الى تعزيز النمو الاقتصادي".

وأمس الأحد، وصل وفد رفيع من حكومة الاقليم إلى بغداد، للتفاوض مع الحكومة الاتحادية بشأن عدد من المسائل من بينها السياسة الجمركية وتعديل قانون المعابر الحدودية.