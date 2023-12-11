النجف.. اندلاع نزاع عشائري "عنيف" واعتقال عدد من أطراف النزاع

2023-12-11 21:44:17 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة النجف، اليوم الاثنين، باندلاع نزاع عشائري عنيف، شمالي المحافظة.

وذكر المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "نزاعاً عشائرياً عنيفاً اندلع بين عشيرتين في ناحية الحيدرية، شمالي المحافظة، استخدمت فيه الاسلحة المتوسطة والخفيفة"، لافتا إلى ان "النزاع أدى إلى إصابة طفلة صغيرة برصاصة في رقبتها".

وأشار المصدر، إلى أن "قوة أمنية كبيرة داهمت منطقة الحادث، وقامت باعتقال عددا من أطراف النزاع من الطرفين".