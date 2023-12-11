الإعمار والبلديات تحدد موعد إنجاز مشروع مجاري سامراء

2023-12-11 21:50:03 - المصدر: واع

بغداد - واعحددت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، اليوم الاثنين، موعد إنجاز مشروع مجاري سامراء ونسب الإنجاز الحالية.وقال المهندس المقيم على مشروع مجاري سامراء التابع للوزارة رئيس مهندسين دريد صبيح صبري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الأعمال المدنية في محطة المعالجة وصلت إلى 75%، أما أعمال الرفع فقد وصلت إلى 55%، في حين وصلت نسبة الإنجاز للشبكات 92%".وبين، أن "طول الشبكات ضمن مشروع مجاري سامراء يبلغ 478 كم، بنسبة إنجاز وصلت إلى 84%، والمتبقي في الشبكات فقط شارعان حيويان لم يتم حفرهما وهما شارع حي الشرطة وشارع جامع الرزاق".وأضاف، أن "هنالك بعض التعارضات داخل المدينة لم يتم رفعها من بينها ما يتعلق بشبكات الماء، وكذلك هناك تجاوزات تتعارض مع تنفيذ الخطوط الرئيسية والناقلة والضخ".وأشار، إلى أن "الأعمال داخل مدينة سامراء تشهد نسب إنجاز متقدمة لاسيما في الشبكات"، مبينا، أن "مدة إنجاز المشروع المتوقعة ستكون نهاية العام المقبل، لافتا، إلى أن "أغلب ربطات الدور السكنية فيها نسب إنجاز عالية تصل إلى أكثر 90%، وهي في المراحل النهائية".وبشأن الأعمال الميكانيكية، أشار صبري إلى أن "الشركة بانتظار وصول المواد الاستيرادية بالكامل كي يتم بأعمال التنصيب خصوصا محطة المعالجة"، موضحا، أن "أغلب الأحواض في محطة المعالجة منجزة".وعن مشاريع الطرق، أوضح أن "بعض الشوارع الخاصة بالمشروع تم إنجازها فيما تعرقل مشكلة الآثار العمل في عدة مناطق وأحياء منها القلعة والسلام والقاطول ومنطقة العتبة والمدينة القديمة"، موضحا، أن "أحياء بالكامل متجاوزة على الآثار على الرغم من توزيعها كأصوليات كحي السلام في صلاح الدين".