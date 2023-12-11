شرطة البصرة تفكك جريمة بوقت قياسي

2023-12-11 21:55:02 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة شرطة محافظة البصرة، اليوم الاثنين (11 كانون الأول 2023)، كشفها ملابسات جريمة قتل في قضاء المدينة شمالي المحافظة والقاء القبض على القاتل بوقت قياسي.

وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "فريق عمل مشترك ضم فصيل طوارئ قسم شرطة المدينة، ومركز شرطة المدينة، ومفارز الأمن الوطني، وشعبة استخبارات ومكافحة إرهاب المدينة، وقوة من قيادة عمليات البصرة، استطاع في وقت قياسي كشف ملابسات جريمة قتل مواطنة، والتعرف على الجاني والقاء القبض عليه وضبط السلاح المستخدم في الجريمة، إضافة الى بندقية أخرى نوع كلاشنكوف واعتدة".

وبين انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه واحالته الى القضاء لينال جزاءه العادل".



