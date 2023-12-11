رئيس الجمهورية: ضرورة توحيد الموقف العربي والعمل على وقف العدوان على الشعب الفلسطيني

2023-12-11 21:56:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين، ضرورة توحيد الموقف العربي والعمل على وقف العدوان على الشعب الفلسطيني.وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل في مقر إقامته بقبرص، عددا من سفراء الدول العربية المعتمدين لدى قبرص".وأضاف، أن "الرئيس تحدث في اللقاء عن التقدم الحاصل في الحياة السياسية والأمنية والاقتصادية في العراق و زيارته إلى قبرص ولقائه بالرئيس خريستودوليدس وما نتج عنه من اتفاقات من شأنها توسيع آفاق التعاون بين البلدين في مجالات الاستثمار والاقتصاد والثقافة والتعليم فضلاً عن توثيق آليات التواصل عن طريق الربط الجوي لتنشيط قطاع السياحة وتعميق العلاقات بين الشعبين العراقي والقبرصي".وأوضح، أن "الرئيس استمع إلى آراء واستفسارات السفراء وبحث مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية على الساحتين العربية والدولية سيما ما يجري في قطاع غزة من اعتداءات وانتهاكات بحق المواطنين"، مؤكدا على "ضرورة توحيد الموقف العربي والعمل على وقف العدوان على الشعب الفلسطيني ومنحه حق تقرير مصيره وفق ما تنص عليه الأعراف والقوانين الدولية".وأشار البيان، إلى أن "الرئيس تحدث عن رؤية العراق لتوسيع آفاق التعاون البناء بين الدول العربية في مختلف المجالات"، مبيناً، أن "من أبرز التحديات التي تواجهها المنطقة وشعوبها حالياً هي التغيرات المناخية والبيئية لما لها من ترابط وثيق مع جميع أنماط الحياة وتأثير مباشر على عوامل التطور والتقدم".وبين الرئيس، بحسب البيان، أن "العراق يمتلك علاقات جيدة مع دول الجوار والعالم تنطلق من إقامة علاقات متوازنة مع الجميع على أسس احترام السيادة العراقية واستقلالية القرار العراقي والمنفعة المتبادلة، والتعاون المستمر بين العراق ومحيطه العربي والإقليمي".