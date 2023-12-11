2023-12-11 22:25:16 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف النائب عامر الفايز، اليوم الاثنين (11 كانون الاول 2023)، عن 3 خطوات لمنع تصادم رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني مع الفصائل المسلحة في العراق، وذلك بعد ان تصاعد "التحدي" لأوج مستوياته بين الحكومة وبين الفصائل التي بدأت تصل لمراحل خطيرة من استهداف القوات الامريكية وشمول السفارة في لعبة الاستهدافات.

وقال الفايز في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "المشهد العراقي يحمل العديد من النقاط التي يجب الانتباه لها وهي ان الفصائل المسلحة موجودة منذ سنوات وان عودة نشاطها في قصف القواعد الامريكية جاء بسبب تطورات الموقف في غزة".

واضاف، ان "تكهنات البعض عن احتمالية دخول حكومة السوداني في صدام مع الفصائل المسلحة غير ممكن في ظل وجود 3 خطوات بدأت فعليا من خلال تنسيق وتهدئة وتوسطات لمنع اي اشكاليات والحفاظ على الامن العام".

واضاف، ان "قصف السفارة الامريكية قبل ايام لم تحدد هوية الجهة التي قامت به لذا فأن وجود اطراف ثالثة تسعى لخلق ازمات في العمق العراقي واردة جدا في خضم وضع دقيق واستثنائي تمر بها منطقة الشرق الاوسط بشكل عام بعد عملية طوفان الاقصى".

وكان السوداني قد استخدم عبارات "مباشرة" في عدم الرضا على استهداف السفارة الامريكية يوم الجمعة الماضي، حتى وصف الاستهداف بأنه "فعل ارهابي"، فيما كشفت مصادر لـ"بغداد اليوم" عن منح السوداني صلاحيات واسعة للقوات الامنية لاستخدام القوة في منع اي عملية لاستهداف البعثات الدبلوماسية.

وبينما اكد الاطار التنسيقي عدم رضاه على استهداف البعثات الدبلوماسية، على خلاف الاستهدافات السابقة التي طالت القواعد والمقرات التي تضم قوات امريكية، اتهم جهات او اطراف اخرى باستهداف السفارة، ولكن المتحدث باسم كتائب حزب الله ابو علي العسكري "بارك" استهداف السفارة واصفا اياها بانها قاعدة متقدمة لادارة العمليات العسكرية والامنية، واصفا من "يسوقها بانها بعثة دبلوماسية" بانه "منبطح".

وخلال زيارته مقر قيادة الشرطة الاتحادية اليوم الاثنين، قال السوداني إنه لا يمكن لأية جهة أو مجموعة أنْ تنصّب نفسها وصيّة على العراق، بدلاً عن مؤسسات الدولة الدستورية، وأكد أن الحكومة ستقف وتتصدى لهذا التحدي المتمثل بوجود أفراد أو جماعات تحاول أن تتقمص أو تصادر دور الدولة وقرارها الوطني.



