الوقف السني يقرر شمول المدارس الاسلامية بعطلة الانتخابات

2023-12-11 22:31:20 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

قرر ديوان الوقف السني اليوم الإثنين (11 كانون الأول 2023) شمول المدارس الاسلامية بالعطلة الخاصة لانتخابات مجالس المحافظات وتبدأ من يوم غد الثلاثاء وتنتهي الى الثلاثاء المقبل.

وبحسب كتاب للديوان حصلت "بغداد اليوم" على نسخة منه انه "وإستناداً إلى توجيهات الدوام الرسمي في الثانويات الإسلامية كافة ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 12/12/2023 ولمدة إسبوع على أن يستأنف الدوام يوم الأربعاء الموافق 20/12/2023 وذلك إستعداداً لإجراء الإنتخابات المحلية لمجالس المحافظات".

وكان المكتب الإعلامي في وزارة التربية أصدر أمس الأحد بيانا رسميا يقضي بتعطيل الدوام في المدارس كافة اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 12/12/2023 ولمدة إسبوع واحد فقط على ان يستأنف الدوام يوم الاربعاء الموافق 20/12/2023، وذلك إستعدادا لإجراء الإنتخابات المحلية لمجالس المحافظات.

وأكدت التربية أن "تعطيل الدوام يشمل كافة المدارس الحكومية والأهلية، داعية المدارس للالتزام بالتوجيه، مشددة على ان المخالف سيتعرض لأشد العقوبات".







