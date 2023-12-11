الإطاحة بداعشي يعمل بصفة "ناقل" جنوب صلاح الدين

2023-12-11 22:32:07 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت هيئة الحشد الشعبي، الإطاحة بداعشي يعمل بصفة "ناقل" في التنظيم الإرهابي جنوب محافظة صلاح الدين.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "قوة مشتركة من اللواء 41 بالحشد الشعبي وخلية الصقور الاستخبارية، تمكنتا الاثنين، من الاطاحة بعنصر في فلول “داعش” الإرهابي جنوب محافظة صلاح الدين"، مبينة ان "ذلك جاء خلال عملية مشتركة وبعد متابعة وتعقب، حيث تمكنت القوة من القاء القبض على إرهابي يعمل بصفة “ناقل” في صفوف فلول “داعش” الإرهابي في منطقة يثرب."وأضافت، أنه " جرى اتخاذ الاجراءات الاصولية اللازمة بحق المعتقل".