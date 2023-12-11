انضمام العراق رسميا إلى شبكة (NSSC) الدولية للأمن النووي

2023-12-11 22:40:03 - المصدر: الفرات نيوز

نعلن موافقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على عضوية العراق في الشبكة الدولية لمراكز التدريب والدعم في مجال الأمن النووي (nssc network).



ونعرب عن ثقتنا بأن انضمام العراق إلى (international network for nuclear security training and support centres) سيكون إيجابيا على مستوى التدريب وتطوير الموارد البشرية وتوفير الدعم الفني والعلمي اللازم وتحقيق معايير الأمان والجودة في مجال الطاقة النووية الذي يخدم أهداف التنمية المستدامة وسيعضد مشروع المفاعل النووي الصفري الخاص بالبحوث العلمية لطلبة الجامعات وسيمهد خطوات التأسيس باتجاه المركز الوطني للأمن النووي.