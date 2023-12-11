DEBx Medical تتوسع في الشرق الأوسط: تكشف النقاب عن مقر جديد وشراكة توزيع استراتيجية.

2023-12-11 23:23:43 - المصدر: DEBx Medical

– أعلنت شركة DEBx Medical ، الشركة الهولندية الرائدة في مجال العناية المتقدمة بالجروح ، بفخر عن إنشاء مقر إقليمي جديد في قلب الشرق الأوسط والتي تمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في ترسيخ وجودها في المنطقة.

وتعزز هذه الخطوة الاستراتيجية التزام ديبكس ميديكال تجاه الشرق الأوسط وتسلط الضوء على تفانيها في إحداث ثورة في مجال العناية بالجروح وتعزيز التعاون مع مقدمي الرعاية الصحية والمؤسسات في جميع أنحاء المنطقة. سيكون إنشاء مقر إقليمي مركزا مهما للابتكار والتوزيع والإنتاج المحلي.

كجزء من التركيز الاستراتيجي لشركة DEBx Medical على الشرق الأوسط ، أقامت شراكة استراتيجية مع Sarabelel Medical ، الشركة الإقليمية الرائدة في مجال توزيع المنتجات الطبية.

ستلعب سرابيل دورا رئيسيا في ضمان إمكانية الوصول والتأثير على نطاق أوسع في جميع أنحاء المنطقة في توزيع DEBRICHEM ، الحل الثوري للعناية بالجروح من DEBx Medical.

DEBRICHEM هو منتج طبي يزيل العدوى والأغشية الحيوية في الجروح التي يصعب شفاؤها خلال 60 ثانية من استخدامه لمرة واحدة. وقد حصل المنتج على شهادة الـ CE في عام 2021 ، ومنذ ذلك الحين ، تم اعتمادها بنجاح لعلاج الجروح التي يصعب شفاؤها من قبل المئات من خبراء العناية بالجروح في المستشفيات والعيادات في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا اللاتينية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

تم اختبار DEBRICHEM بنجاح في جميع المستشفيات الرئيسية في المملكة العربية السعودية ، ويظهر فعالية لا مثيل لها في علاج الجروح التي يصعب شفاؤها ، ويعد بالأمل والشفاء للمرضى الذين يعانون من القرح المزمنة.

وأعرب بيرت جيه كوينت، الرئيس التنفيذي لشركة DEBx Medical، عن حماسه الشديد لهذا التوسع، قائلا: "يمثل قرارنا بإنشاء مقر رئيسي في الشرق الأوسط علامة فارقة في رحلتنا لتحقيق التوسع العالمي ، نريد أن نكون قريبين من أسواقنا ، وهذا سيخدم أكثر من نصف مليار شخص. وإلى جانب شراكتنا الاستراتيجية مع سرابيل الطبية، نحن ملتزمون بالارتقاء بنتائج المرضى والتأثير بشكل كبير في مجال العناية بالجروح في هذه المنطقة".

و اضاف معاذ نظيف، الرئيس التنفيذي لشركة سرابيل التجارية: "يسعدنا أن نتشارك مع DEBx Medical لنكون جزءا من مهمتهم لمساعدة جميع مرضى الجروح المزمنة من خلال تطوير منتجات مبتكرة لمقدمي الرعاية الصحية في المنطقة بأكملها لتحسين العناية بالجروح وجودة الحياة لمرضانا".