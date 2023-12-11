كأس الاتحاد الآسيوي: تأهل تاريخي للكهرباء العراقي

2023-12-11 23:30:10 - المصدر: العربي الجديد

حجز الكهرباء العراقي بطاقة العبور للدور ما قبل نهائي المناطق، من مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي 2023-2024، بعد انتصاره على أهلي حلب السوري 3-1، في اللقاء الذي أقيم على ملعب البصرة الدولي، الاثنين.

وفي ختام دور مجموعات البطولة الآسيوية، سجل أموري فيصل والمحترف السنغالي داوده ومحمود خليل أهداف الفريق الفائز الذي حقق تأهلا تاريخيا خلال أول مشاركة خارجية له، في وقت أحيا الوحدات الأردني آماله بالتأهل كأفضل ثانٍ (10 نقاط) التي ستحسم بعد مباريات الثلاثاء، بعد تعادله مع الكويت الكويتي (7 نقاط) بهدف لمثله، حيث يتأهل صاحب المركز الأول في المجموعة للمنافسة في قبل نهائي المناطق، بمواجهة أبطال الوسط والشرق وآسيان.

وفي شرق القارة، تأهل نادي أوديشا الهندي إلى ما قبل نهائي المناطق في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، بعد فوزه على ضيفه باشوندارا كينغز من بنغلادش 1-0 على استاد كالينغا في بوبانيسوار.

وسجل مرتضى فال هدف الفوز الثمين لمصلحة أوديشا في الدقيقة 61 من عمر اللقاء، بعدما أكمل باشوندارا كينغز المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعب الوسط أسرار غفوروف في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة، فوز مازيا سبورتس من المالديف على ضيفه موهون باغان سوبر جاينت الهندي 1-0 على الاستاد الوطني في مالي.

وتصدر أوديشا ترتيب المجموعة في كأس الاتحاد الآسيوي برصيد 12 نقطة من ست مباريات، مقابل 10 نقاط لباشوندارا كينغز، و7 لموهون باغان، و6 لمازيا سبورتس، حيث حصل أوديشا على بطاقة التأهل إلى ما قبل نهائي المناطق.

وكانت الجولة الأولى من منافسات المجموعة شهدت فوز موهون باغان على أوديشا 4-0 في بوبانيسوار ومازيا سبورتس على باشوندارا كينغز 3-1 في مالي، في حين شهدت الجولة الثانية فوز موهون باغان على مازيا سبورتس 2-1 في كالكوتا وباشوندارا كينغز على أوديشا 3-2 في دكا، وشهدت الجولة الثالثة فوز أوديشا على مازيا سبورتيس 6-1 في بوبانيسوار وتعادل موهون باغان مع باشوندارا كينغز 2-2 في بوبانيسوار.

وفي المقابل، شهدت الجولة الرابعة فوز باشوندارا كينغز على موهون باغان 2-1 في دكا وأوديشا على مازيا سبورتس 3-2 في مالي، وشهدت الجولة الخامسة فوز أوديشا على موهون باغان 5-2 في كالكوتا وباشوندارا كينغز على مازيا سبورتس 2-1 في دكا.