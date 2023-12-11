السوداني يوجه باعتبار عيد الصوم عطلة رسمية إلى المكون الإيزيدي

2023-12-11 23:32:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

وجّه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين (11 كانون الأول 2023) باعتبار عيد صوم الايزيديين (روژين ئيزي) عطلة رسمية لأبناء المكون الإيزيدي.

وذكر بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء تلقته "بغداد اليوم" ان "العيد الإيزيدي يصادف أول يوم جمعة من شهر كانون الأول الشرقي، ويسبقه ثلاثة أيام من كل عام، عطلة رسميّة إلى أبناء المكون الايزيدي، الذي يصادف هذا العام بتاريخ 12-15 كانون الأول، سنة 2023".

من جهته كشف مصدر مطلع في تصريح للوكالة الرسمية، أن العطلة الخاصة بالمكون الايزيدي ستكون أربعة أيام تبدأ من يوم غد الثلاثاء حتى الجمعة المقبل.



